EYT için TARİH verildi! Kaç kişi EYT’li?

Son dakika EYT haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik kapsamlı bir dosya hazırladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan dosyada yaş sınırını da içeren seçenekli tablolar ortaya konuldu. Aralık itibarıyla 1.9 milyon kişi EYT kapsamında yer alıyor. Bunun 746 binini SGK'lı, 400 binini memur, 480 binini Bağ- Kur'lu, 274 binini işsizler oluşturuyor. Yaş şartı olacak mı? Düzenleme kimleri kapsayacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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