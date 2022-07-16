16 Temmuz 2022, Cumartesi
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EYT düzenlemesinde sona doğru! Takvim netleşiyor
15 Temmuz ekonomiyi etkilese de Türkiye yeni hamlelere imza atarak, büyümesini sürdürdü. .7'den 70'e herkesi kapsayan bu yeniliklerin arasında tabii ki Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik çalışma da var. ama öncesinde Sözleşmeli personelin kadroya alınması gündemde. Bu iki konunun ayrıntılarını Ankara'dan A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.