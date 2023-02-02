EYT düzenlemesinde sona doğru! Meclis süreci nasıl işleyecek?

EYT yasa teklifi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün saat 11'de komisyonda görüşülecek. Komisyonda yapılacak çalışmaların ardından teklif Genel Kurul’a sunulacak.

MECLİS'E SUNULAN EYT TEKLİFİNDE NE VAR?

* 4 MADDEDEN OLUŞAN SADE VE KAPSAMLI DÜZENLEME

* EYT DÜZENLEMESİ TOPLAM 5 MİLYON ÇALIŞANI KAPSIYOR

* HERKES YAŞA TAKILMADAN EMEKLİ OLMA HAKKINA SAHİP

* PRİM GÜNÜ VE ÇALIŞMA SÜRESİNİ DOLDURAN EMEKLİ OLACAK

* 8 EYLÜL 1999'DAN BERİ SİGORTALI OLANLAR EMEKLİ OLACAK

* ÇALIŞAN EMEKLİ İÇİN 5 PUAN DESTEK PRİMİ VERİLECEK

* TAŞERONDAN KADROYA GEÇENE EMEKLİLİK ŞARTI KALKIYOR

* EN GEÇ HAFTAYA SALI YA DA ÇARŞAMBA YASALAŞACAK

* ŞUBATTA BAŞVURAN EYT'LİLER MARTTA MAAŞLARINI ALACAK