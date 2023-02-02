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EYT düzenlemesinde sona doğru! Meclis süreci nasıl işleyecek?

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Giriş: 02.02.2023 09:35
EYT yasa teklifi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün saat 11'de komisyonda görüşülecek. Komisyonda yapılacak çalışmaların ardından teklif Genel Kurul’a sunulacak.

MECLİS'E SUNULAN EYT TEKLİFİNDE NE VAR?

* 4 MADDEDEN OLUŞAN SADE VE KAPSAMLI DÜZENLEME

* EYT DÜZENLEMESİ TOPLAM 5 MİLYON ÇALIŞANI KAPSIYOR

* HERKES YAŞA TAKILMADAN EMEKLİ OLMA HAKKINA SAHİP

* PRİM GÜNÜ VE ÇALIŞMA SÜRESİNİ DOLDURAN EMEKLİ OLACAK

* 8 EYLÜL 1999'DAN BERİ SİGORTALI OLANLAR EMEKLİ OLACAK

* ÇALIŞAN EMEKLİ İÇİN 5 PUAN DESTEK PRİMİ VERİLECEK

* TAŞERONDAN KADROYA GEÇENE EMEKLİLİK ŞARTI KALKIYOR

* EN GEÇ HAFTAYA SALI YA DA ÇARŞAMBA YASALAŞACAK

* ŞUBATTA BAŞVURAN EYT'LİLER MARTTA MAAŞLARINI ALACAK

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