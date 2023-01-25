25 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları EYT düzenlemesi TBMM'de! Vekillerin imzasına açıldı

EYT düzenlemesi TBMM'de! Vekillerin imzasına açıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.01.2023 17:19
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi AK Parti'de milletvekillerinin imzasına açıldı. İmzalar tamamlandıktan sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı.

EYT konusunu çözüme kavuşturacak kanun teklifi, AK Parti TBMM Grubu'nda milletvekillerinin imzasına sunuldu. Teklifin, kısa süre içinde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

EYT'nin yanı sıra kamu borç yapılandırması, organize sanayi bölgeleri ile tarımla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifleri de milletvekillerinin imzasına açıldı.

EYT düzenlemesi TBMM’de! Vekillerin imzasına açıldı
EYT düzenlemesi TBMM'de! Vekillerin imzasına açıldı
Yapılandırmada 48 ay vade imkanı
Yapılandırmada 48 ay vade imkanı
Süreç nasıl işleyecek?
Süreç nasıl işleyecek?
Emeklilik hesabı nasıl yapılır?
Emeklilik hesabı nasıl yapılır?
Emekliye ikramiye formülü
Emekliye ikramiye formülü
Ekonominin kalbi A Haber drone kamerasında
Ekonominin kalbi A Haber drone kamerasında
Zam farkı ödemesi...
Zam farkı ödemesi...
Yapılandırmada vade 4 yıl olacak
Yapılandırmada vade 4 yıl olacak
Gram altında yeni rekor! Flaş tahmin
Gram altında yeni rekor! Flaş tahmin
Borç Yapılandırma Paketi neleri kapsıyor?
Borç Yapılandırma Paketi neleri kapsıyor?
Araç sahipleri dikkat!
Araç sahipleri dikkat!
Ehliyet affı kimler için geçerli olacak?
Ehliyet affı kimler için geçerli olacak?
Daha Fazla Video Göster