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EYT düzenlemesi RESMİ GAZETE'DE yayımlandı! Kimler yararlanabilecek? Başvurular nasıl yapılacak?

A Haber
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Giriş: 03.03.2023 08:35
Emeklilikte Taşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kimler yararlanacak başvurular nasıl yapılacak? A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.
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