26 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları EYT bugün belli olacak mı? Gözler Kabine toplantısında! EYT'nin kapsamı ne olacak?

EYT bugün belli olacak mı? Gözler Kabine toplantısında! EYT'nin kapsamı ne olacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.12.2022 11:25
Yılın son Kabine toplantısında EYT düzenlemesi başta olmak üzere kritik gündemler yer alıyor. EYT ne zaman çıkacak? Memur ve emekliler hangi oranda zam alacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
EYT bugün belli olacak mı?
EYT bugün belli olacak mı?
Zincir marketlere etiket uyarısı
Zincir marketlere etiket uyarısı
Emekli ve memura farklı zam
Emekli ve memura farklı zam
2022’de Almanların tercihi Türkiye
2022'de Almanların tercihi "Türkiye"
Yüksek güçlü lazer silahı ALKA!
Yüksek güçlü lazer silahı ALKA!
Yeni rezerv mi bulundu?
Yeni rezerv mi bulundu?
Memur ve emeklilere zam oranı ne olacak?
Memur ve emeklilere zam oranı ne olacak?
Yargıtay’dan kredi kartları kararı
Yargıtay’dan kredi kartları kararı
Yeni müjde ne?
Yeni müjde ne?
Memur ve emeklinin gözü...
Memur ve emeklinin gözü...
Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde...
Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde...
Gözler EYT düzenlemesinde!
Gözler EYT düzenlemesinde!
Daha Fazla Video Göster