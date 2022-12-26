EYT bugün belli olacak mı? Gözler Kabine toplantısında! EYT'nin kapsamı ne olacak?

Yılın son Kabine toplantısında EYT düzenlemesi başta olmak üzere kritik gündemler yer alıyor. EYT ne zaman çıkacak? Memur ve emekliler hangi oranda zam alacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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