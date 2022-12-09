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EYT bu ay TBMM'ye sunulacak

A Haber
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Giriş: 09.12.2022 14:15
EYT ve asgari ücrette son durum ne? Bakan Bilgin ay sonunu işaret etti. EYT'de yaş sınırı olacak mı? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktardı.
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