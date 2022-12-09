EYT bu ay TBMM’ye sunulacak

EYT ve asgari ücrette son durum ne? Bakan Bilgin ay sonunu işaret etti. EYT'de yaş sınırı olacak mı? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktardı.

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