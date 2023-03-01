EYT başvuruları NE ZAMAN başlayacak? Düzenleme KİMLERİ kapsıyor? Süreç NASIL işleyecek? Depremzedeler için EYT hakkı

Son dakika EYT haberi...EYT başvuruları nasıl yapılacak? TBMM’de kabul edilerek yasalaşan EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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