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EYT başvuruları NE ZAMAN başlayacak? Düzenleme KİMLERİ kapsıyor? Süreç NASIL işleyecek? Depremzedeler için EYT hakkı

A Haber
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Giriş: 01.03.2023 10:33
Güncelleme:01.03.2023 10:33
Son dakika EYT haberi...EYT başvuruları nasıl yapılacak? TBMM’de kabul edilerek yasalaşan EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
EYT başvuruları ne zaman? EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

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EYT başvuruları ne zaman?
EYT başvuruları ne zaman?
EYT başvuruları ne zaman başlayacak?
EYT başvuruları ne zaman başlayacak?
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