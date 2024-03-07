Evlenene 4’lü destek

Yetim kızlara 24 maaş, aile destek ödemesi 150 bin TL, bankada hesap açana evlilik desteği, evlenen kadına 1 yılda tazminat... Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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