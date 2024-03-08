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Videolar Ekonomi Videoları Evini dönüştürene 0.69 faizli destek! İşte örnek hesaplamalar

Evini dönüştürene 0.69 faizli destek! İşte örnek hesaplamalar

ahaber.com.tr
Faruk Erdem
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Giriş: 08.03.2024 10:22
Evini dönüştürene 0.69 faizli destek Toplam kredi ne kadar? Destekten kimler faydalanacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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