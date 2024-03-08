Evini dönüştürene 0.69 faizli destek! İşte örnek hesaplamalar

Evini dönüştürene 0.69 faizli destek Toplam kredi ne kadar? Destekten kimler faydalanacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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