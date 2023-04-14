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Evde bakım yardımı hesaplarda

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Giriş: 14.04.2023 15:26
2 milyar 432 milyon TL evde bakım yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 432 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.
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Evde bakım yardımı hesaplarda
Evde bakım yardımı hesaplarda
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