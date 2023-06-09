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Evde bakım maaşına artış

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Giriş: 09.06.2023 16:08
Yılın başında dört bin 336 lira olan evde bakım maaşı, memur ve emekli zammı ile birlikte artacak. A Haber muhabiri Pınar Özenç detayları aktardı.
Evde bakım maaşına artış
Evde bakım maaşına artış
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