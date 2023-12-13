Ev ve iş yeri kiraları gerileme başladı! Kira fiyatlarındaki düşüş sürer mi?

Ekonomide son dönemde atılan adımlar sonuç verdi. Üç yıl sonra ilk kez kiralar gerilemeye başladı. Peki kira fiyatlarındaki düşüşün sebebi ne? Fİyatlardaki düşüş sürer mi?

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