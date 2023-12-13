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Ev ve iş yeri kiraları gerileme başladı! Kira fiyatlarındaki düşüş sürer mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 11:07
Ekonomide son dönemde atılan adımlar sonuç verdi. Üç yıl sonra ilk kez kiralar gerilemeye başladı. Peki kira fiyatlarındaki düşüşün sebebi ne? Fİyatlardaki düşüş sürer mi?
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