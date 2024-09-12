Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kirayı elden ödeyene ve alana ceza

Elden kira alıyor ya da ödüyorsanız, bu yanlıştan en kısa zamanda dönmenizde fayda var. Elden ödendiği tespit edilen kira için, hem ev sahibi hem de kiracıya ceza kesilecek.

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