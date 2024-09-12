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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kirayı elden ödeyene ve alana ceza

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kirayı elden ödeyene ve alana ceza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 10:53
Elden kira alıyor ya da ödüyorsanız, bu yanlıştan en kısa zamanda dönmenizde fayda var. Elden ödendiği tespit edilen kira için, hem ev sahibi hem de kiracıya ceza kesilecek.
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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat
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