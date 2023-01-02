Ev sahipleri ne kadar vergi verecek? Gelir beyannamesinde son tarih ne zaman?

Yaklaşık 2 milyona yakın ev sahibi kira geliri için beyanname verecek. Kira geliri yıllık 21 bin lirayı geçen ev sahibi beyanname verecek. Peki gelir beyannamesinde son tarih ne zaman? Kira gelirinde istisna tutarı ne kadar oldu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz değerlendirdi.

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