Ev sahipleri dikkat! Kira beyannamesi nasıl yapılır?

Ev sahipleri nasıl kira beyannamesi verecek? Kira beyannamesi nasıl verilir? Ortak evi olanlar kira beyannamesi verecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN