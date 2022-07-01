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Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! 100 bin sosyal konut geliyor... Kimler yararlanacak? Şartlar neler? Başvuru nasıl?

A Haber
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Giriş: 01.07.2022 09:58
Fahiş kira zamlarının önüne geçecek adımlar sonrası kira artışlarının ateşi düşürülürken bu alandaki diğer çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Yüz binlerce kişinin kira öder gibi ucuz ve yeni evlere sahip olmasını sağlayan TOKİ bu yılın ağustos ayında yeni bir kampanyaya daha başlıyor. 100 bin yeni konutun daha yapılacağı bilgisi edinilirken dar gelirli vatandaşa birbirinden farklı bütçe seçenekleriyle yeni konut sahibi olma fırsatı doğacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
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