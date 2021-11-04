06 Kasım 2021, Cumartesi
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Ev sahibi kiracıyı istediği zaman evden çıkarabilir mi?
Kiralar artınca depozito da kiracının en büyük dertlerinden biri oldu. Öte yandan kiracıları çıkarmak için de türlü bahaneler üretiliyor. Peki ev sahibi kiracıyı istediği zaman evden çıkarabilir mi? "Oğlum ya da kızım gelecek evden çıkın" diyen ev sahipleri karşısında kiracı neye dikkat etmeli? İşte tüm sorunların cevapları…