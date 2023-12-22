Ev sahibi ara zam isteyebilir mi? Kiracının bilmesi gereken hakları neler?

Her yıl sözleşme tarihinde yenilenen kira miktarı, ev sahibi ile kiracı arasında anlaşmazlıklara neden olabiliyor. Bazı ev sahipleri, kiraya ara zam yapmak isteyebiliyor. Ev sahipleri yılda iki kez zam isteyebilir mi? A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim uzmanına sordu.

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