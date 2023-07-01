Ev hizmetlerinde çalışanlara emeklilik müjdesi! Ev işlerinde 10 günden fazla çalışana sigorta

Ev hizmetlerinde çalışanlara emeklilik müjdesinin detayları netleşiyor. Ev işlerinde 10 günden fazla çalışana sigorta zorunluluğu getirildi. Peki ödemeler nasıl ve neye göre yapılacak? İşte detaylar...

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