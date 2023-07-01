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Ev hanımlarına emeklilik fırsatı! Sigorta priminin bin 430 TL'si devletten

A Haber
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Giriş: 01.07.2023 10:40
Ev hanımlarının merakla beklediğini "emeklilik" düzenlemesi yolda. Düzenlemenin ayrıntılarında neler var? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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