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Ev hanımlarına emeklilik! Esnafa 5 yıl erken erken emeklilik

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 14:44
Aile Koruma Paketi kapsamında hayata geçirilen projeyle çalışma imkanı bulamayan veya emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınlarına destek sağlanacak. Bağ-Kur'lulara da 5 yıl erken emekli olma hakkı geliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun’un konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal aktardı.
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