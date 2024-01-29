Ev hanımlarına emeklilik! Esnafa 5 yıl erken erken emeklilik

Aile Koruma Paketi kapsamında hayata geçirilen projeyle çalışma imkanı bulamayan veya emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınlarına destek sağlanacak. Bağ-Kur'lulara da 5 yıl erken emekli olma hakkı geliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun’un konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal aktardı.

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