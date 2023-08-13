13 Ağustos 2023, Pazar
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Ev fiyatlarını düşürecek hamle! Hükümet yeni bir önlem aldı | Boş ofisler konut olacak | İşte merak edilen detaylar
Fahiş kiralar ve ev fiyatları için hükümet yeni bir önlem aldı. Hükümet konut arzını artırmak ve kiraları düşürmek için ofislerin dönüşüm yolunu açtı. Bu dönüşümle İstanbul’da 50 bin, Türkiye genelinde 100 bin yeni konut arzı sağlanabileceği belirtiliyor.