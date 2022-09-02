02 Eylül 2022, Cuma
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Ev almayı düşünenler dikkat! Bankaya gitmeden de ev sahibi olabilirsiniz
Bankadan kredi almadan, evrak işleri uğraşmadan ve faiz ödemeden ev, araba veya motosiklet almak mümkün. Borçlanmadan sadece tasarruf ederek ev ve otomobil almak mümkün. Tasarruf finansmanı modeli ile çalışan altı firma BDDK’dan lisans aldı.