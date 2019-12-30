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30.12.2019

Ev almak isteyenlere müjde! Konut kredi faiz oranları düşüyor |Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ev almak isteyenlere müjdeli haberi verdi. Konut kredisi faiz oranları düştü. Konut kredi faiz oranının 0,79'a ineceğini açıklandı. Bakan Albayrak'ın bu müjdesi hem emlakçının hem de ev almak için bekleyen vatandaşın yüzünü güldürdü. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, bu yeni faiz (0,79) oranının sıfır evler için kullanılacağının altını çizdi. Erdem, bu yeni oran vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor, eski faiz oranıyla 300 bin TL kredi çeken bir vatandaş 0,79 faiz oranına göre aynı krediyi çekerse neredeyse bir otomobil fiyatı kadar avantaj sağlayabildiğini anlattı.

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