Ev almak için tarihi fırsat! Kredi ödeme planı nasıl olacak? Hane halkı geliri üst sınırı ne kadar?

Orta gelirliye konut projesi konut piyasasını hareketlendirmeye başladı. Peki başvurular nereye ve ne zaman yapılacak? Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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