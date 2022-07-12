Euro - Dolar paritesi 20 yıl sonra eşitlendi! Dolar tüm önemli para birimlerine karşı değer kazanıyor

Küresel piyasalarda dolar tüm önemli para birimlerine karşı değer kazanıyor. Bu ivmenin etkisiyle Euro/Dolar paritesi 2002'den bu yana en düşük seviyeye geldi. Euro ile Dolar başabaş seviyesine geldi. Ekonomist Zafer Ergezen konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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