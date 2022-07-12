12 Temmuz 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Euro - Dolar paritesi 20 yıl sonra eşitlendi! Dolar tüm önemli para birimlerine karşı değer kazanıyor
Küresel piyasalarda dolar tüm önemli para birimlerine karşı değer kazanıyor. Bu ivmenin etkisiyle Euro/Dolar paritesi 2002'den bu yana en düşük seviyeye geldi. Euro ile Dolar başabaş seviyesine geldi. Ekonomist Zafer Ergezen konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.