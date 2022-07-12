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Euro-dolar paritesi 20 yıl sonra eşitlendi!

A Haber
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Giriş: 12.07.2022 11:40
Küresel piyasalarda dolar tüm önemli para birimlerine karşı değer kazanıyor. Bu ivmenin etkisiyle Euro/dolar paritesi 2002'den bu yana en düşük seviyeye geldi. Euro ile dolar başa baş seviyesine geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek aktardı.
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