Euro-dolar paritesi 20 yıl sonra eşitlendi!

Küresel piyasalarda dolar tüm önemli para birimlerine karşı değer kazanıyor. Bu ivmenin etkisiyle Euro/dolar paritesi 2002'den bu yana en düşük seviyeye geldi. Euro ile dolar başa baş seviyesine geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek aktardı.

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