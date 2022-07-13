13 Temmuz 2022, Çarşamba
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Euro Dolar karşısında neden düşüyor?
Kurban Bayramı tatili sonrası ilk iş gününde piyasalardaki son duruma bakalım. Dün Dolar/Euro paritesi eşitlenmişti. A Para Araştırma Müdürü Erdoğan Turan ile konuyu detaylandırdık.