19 Eylül 2023, Salı
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Esnek çalışma düzenlemesi yolda
Türkiye'nin üç yıllık hedeflerinin açıklandığı Orta Vadeli Program kapsamında çalışma yaşamına yönelik "esnek çalışma düzenlemesi" yapılacak. Uzaktan, kısmi ve geçici çalışma şekillerini içeren esnek çalışma düzenlemesi 2024'ün üçüncü çeyreğinde yasalaşacak.