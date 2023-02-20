Esnafa kredi açılıyor! Hazine 100 milyar TL kaynak ayırdı

Başkan Erdoğan'ın duyurduğu deprem bölgesindeki işletmelere yönelik ilave KGF Kefaletli Acil Destek Paketinin ayrıntıları netleşti. Bölgeye 20 milyar liralık kredi verilecek. Şartları kolaylaştırılacak ve başvurular bu hafta başlayacak.

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