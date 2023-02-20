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Esnafa kredi açılıyor! Hazine 100 milyar TL kaynak ayırdı

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Giriş: 20.02.2023 12:43
Başkan Erdoğan'ın duyurduğu deprem bölgesindeki işletmelere yönelik ilave KGF Kefaletli Acil Destek Paketinin ayrıntıları netleşti. Bölgeye 20 milyar liralık kredi verilecek. Şartları kolaylaştırılacak ve başvurular bu hafta başlayacak.
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