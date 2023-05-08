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Esnafa emeklilik müjdesi! Faruk Erdem A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 08.05.2023 09:22
Prim günü 7 bin 200'e iniyor 1 milyon esnaf yararlanacak. Küçük esnafın prim ödeme gün sayısı SSK'lılarla eşitleniyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları A Haber'de anlattı.
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