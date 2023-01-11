11 Ocak 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Esnaf ve KOBİ'ler için kredi paketi: İşletmelere EYT desteği belli oldu! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Hazine destekli kredi destek paketinin detaylarını açıkladı. 14 farklı destekten oluşan kredi destek paketinin büyüklüğü 250 milyar lirayı buluyor. Paket kapsamında EYT için işverenlere 25 milyar TL'lik destek sağlanacak.