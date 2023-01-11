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Esnaf ve KOBİ'ler için kredi paketi: İşletmelere EYT desteği belli oldu! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2023 14:54
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Hazine destekli kredi destek paketinin detaylarını açıkladı. 14 farklı destekten oluşan kredi destek paketinin büyüklüğü 250 milyar lirayı buluyor. Paket kapsamında EYT için işverenlere 25 milyar TL'lik destek sağlanacak.
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