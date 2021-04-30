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Esnaf destek paketine başvuruda son gün 31 Mayıs...

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Giriş: 30.04.2021 18:24
Güncelleme:30.04.2021 18:29
Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen işletmeler için geri ödemesiz olarak verilen ciro kaybı desteklerinde başvuru süresi uzatıldı. Esnafa ve sanatkara destek paketine başvurular 31 Mayıs saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Özkan Özcan canlı yayında aktardı.

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Esnaf destek paketine başvuruda son gün 31 Mayıs...
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