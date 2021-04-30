Esnaf destek paketine başvuruda son gün 31 Mayıs...

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen işletmeler için geri ödemesiz olarak verilen ciro kaybı desteklerinde başvuru süresi uzatıldı. Esnafa ve sanatkara destek paketine başvurular 31 Mayıs saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Özkan Özcan canlı yayında aktardı.

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