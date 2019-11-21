Eski Devlet Bakanı Doç. Dr. Işın Çelebi: Gelecek nesiller için EYT çıkmamalı

Eski Devlet Bakanı Doç. Dr. Işın Çelebi A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. 1992 yılında çıkarılan erken emekliliğin 2001 krizine neden olduğunu ve Türkiye'ye 170 milyar dolar kaybettirdiğini belirtti. Gelecek nesiller için EYT'nin çıkarılmaması gerektiğini söyleyen Çelebi, Turgut Özal ve Adnan Kahveci'nin EYT yasasına karşı olduğunu söyledi.