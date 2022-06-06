06 Haziran 2022, Pazartesi
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Eski ABD Başkan Yarımcısı Mike Pence’den benzin sitemi: 50 eyalette rekor kırdı
ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, küresel ekonomiyi alt üst eden enerji krizine sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile sitem etti. Aracına benzin doldurduğu esnada fiyatların yer aldığı tabelayı paylaşan Pence, "Yakıt fiyatları 50 eyaletin tümünde rekor seviyelere çıktı" dedi.