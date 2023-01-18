Erzurum’da kayak merkezlerinde suni karlanma! Konaklı misafirler bekleniyor

Tüm yurtta olduğu gibi Erzurum'da da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerinde de, yeterli kar yağışı olmaması üzerine suni karlama çalışmalarına başlandı.

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