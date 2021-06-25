Ertuğrul Gazi göreve hazır! İletişim Başkanı Fahretitn Altun: Bu gurur hepimizin

Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi göreve hazır. Hatay Dörtyol'da demirli olan gemi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün faaliyete geçecek.Twitter hesabından paylaşım yapan İletişim Başkanı Fahretitn Altun, "Türkiye, enerji alanında çağ atlamaya ve ilkleri yaşamaya devam ediyor. Bugün, Yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemimizi devreye alıyoruz. Bu gurur hepimizin!" ifadelerini kullandı.