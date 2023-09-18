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Erkenci limon hasadı başladı! Limonda rekolte beklentisi ne?

A Haber
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Giriş: 18.09.2023 09:03
Mersin'de erkenci limon hasadı başladı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı. Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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