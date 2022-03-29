EPDK’dan elektrik faturalarına sınırlama

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "azami uzlaştırma fiyatı" ile doğal gaz ve kömür gibi ithal enerji hammaddelerindeki maliyet artışının faturalara yansıtılmasının engelleneceğini söyledi. Detayları A Para Ankara Haber Müdürü canlı yayında aktardı.