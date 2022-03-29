29 Mart 2022, Salı
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EPDK'dan elektrik faturalarına sınırlama
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "azami uzlaştırma fiyatı" ile doğal gaz ve kömür gibi ithal enerji hammaddelerindeki maliyet artışının faturalara yansıtılmasının engelleneceğini söyledi. Detayları A Para Ankara Haber Müdürü canlı yayında aktardı.