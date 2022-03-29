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EPDK'dan elektrik faturalarına sınırlama

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2022 17:02
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "azami uzlaştırma fiyatı" ile doğal gaz ve kömür gibi ithal enerji hammaddelerindeki maliyet artışının faturalara yansıtılmasının engelleneceğini söyledi. Detayları A Para Ankara Haber Müdürü canlı yayında aktardı.
EPDK’dan elektrik faturalarına sınırlama
EPDK'dan elektrik faturalarına sınırlama
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