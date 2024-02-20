EPDK’dan benzin ve motorine indirim çağrısı! 1 ila 1,5 TL indirim gelecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi. Bu çerçevede benzin ve motorine 1 ile 1,5 TL düzeyinde indirim gelecek.

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