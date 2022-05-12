“Enflasyonla mücadele” toplantısı bugün! Bakan Nebati sektör temsilcileri ile buluşacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan enflasyon artışına karşı Türkiye'de de hükümet topyekûn mücadele başlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 30 sektör temsilcisiyle bir araya gelecek. Birçok üründe denetimler yapıldı ve makas belirlendi. Atılacak adım ve alınacak önlemlerle ilgili Bakan Nebati iş dünyasından destek isteyecek. Detayları A Para ekibinden Ahmet Şimşek aktardı.

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