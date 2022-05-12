12 Mayıs 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
“Enflasyonla mücadele” toplantısı bugün! Bakan Nebati sektör temsilcileri ile buluşacak
Tüm dünyayı etkisi altına alan enflasyon artışına karşı Türkiye'de de hükümet topyekûn mücadele başlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 30 sektör temsilcisiyle bir araya gelecek. Birçok üründe denetimler yapıldı ve makas belirlendi. Atılacak adım ve alınacak önlemlerle ilgili Bakan Nebati iş dünyasından destek isteyecek. Detayları A Para ekibinden Ahmet Şimşek aktardı.