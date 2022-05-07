07 Mayıs 2022, Cumartesi
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Enflasyonla mücadele sürüyor! KDV indirimleri ve tarımsal üretime destek
Yüksek enflasyon sorunu tüm dünyayı etkisi altına aldı. Yükselen enflasyona karşı Türkiye de, başta KDV indirimleri olmak üzere birçok tedbiri hayata geçirdi. Hükümet bu kapsamda gıda enflasyonuyla mücadele için üreticiye verilen desteklerin yanı sıra dijital "Ürün Takip Sistemi’ni" devreye almaya hazırlanıyor.