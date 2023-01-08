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Enflasyonla mücadele büyüyor

A Haber
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Giriş: 08.01.2023 13:26
Sabit fiyat uygulamasına katılan zincir marketlere bir yenisi daha eklendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı. Bu uygulamanın süresi uzar mı? Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Baki Öztürk, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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