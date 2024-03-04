Enflasyon yıl sonunda ne olacak? Marketlerde fırsatçılık nasıl önlenecek? Ramazan öncesi gıdada zam oyunu mu? Uzman isimler A Haber’de konuyu değerlendirdi

TÜİK tarafından yapılan açıklamada enflasyon, Şubat 2024'te aylık bazda yüzde 4,53 oranında artarken yıllık bazda beklenti yüzde 67,07 olarak duyuruldu. Enflasyonun yanı sıra aynı markaların farklı marketlerdeki fiyatları arasında ki farklarda yüzde 30’u geçtiği görülüyor. Peki bu Ramazan öncesi gıdada zam oyunu mu? Uzman isimler A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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