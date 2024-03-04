04 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Enflasyon yıl sonunda ne olacak? Marketlerde fırsatçılık nasıl önlenecek? Ramazan öncesi gıdada zam oyunu mu? Uzman isimler A Haber’de konuyu değerlendirdi

Enflasyon yıl sonunda ne olacak? Marketlerde fırsatçılık nasıl önlenecek? Ramazan öncesi gıdada zam oyunu mu? Uzman isimler A Haber’de konuyu değerlendirdi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.03.2024 22:31
TÜİK tarafından yapılan açıklamada enflasyon, Şubat 2024'te aylık bazda yüzde 4,53 oranında artarken yıllık bazda beklenti yüzde 67,07 olarak duyuruldu. Enflasyonun yanı sıra aynı markaların farklı marketlerdeki fiyatları arasında ki farklarda yüzde 30’u geçtiği görülüyor. Peki bu Ramazan öncesi gıdada zam oyunu mu? Uzman isimler A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ramazan öncesi gıdada zam oyunu mu?
Ramazan öncesi gıdada zam oyunu mu?
Fitch Türkiye’nin kredi raporunu açıklayacak
Fitch Türkiye'nin kredi raporunu açıklayacak
Kira zam oranları belli oldu
Kira zam oranları belli oldu
Memur ve emeklinin zam oranı ne oldu?
Memur ve emeklinin zam oranı ne oldu?
Bakan Şimşek piyasalara ne mesaj verdi?
Bakan Şimşek piyasalara ne mesaj verdi?
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
8. Yargı Paketi yasalaştı!
8. Yargı Paketi yasalaştı!
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Altında rekor! Flaş yıl sonu tahmini...
Altında rekor! Flaş yıl sonu tahmini...
2024 yılında kaç kamu personeli alınacak?
2024 yılında kaç kamu personeli alınacak?
Yunan-Rum-İsrail projesine destek yok
Yunan-Rum-İsrail projesine destek yok
Kira beyannamesi nasıl verilir?
Kira beyannamesi nasıl verilir?
Daha Fazla Video Göster