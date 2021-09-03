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Enflasyon rakamları beli oldu | Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 oldu
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Giriş: 03.09.2021 10:14
Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon aylık bazda yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25'e yükseldi. Detayları A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu canlı yayında aktardı.