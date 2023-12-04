Enflasyon rakamları açıklandı! Referans rakam için gözler asgari ücrete çevrildi

Kasım ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu. Bu verilere göre temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 olarak gerçekleşti. Gözler referans rakam olarak asgari ücrete çevrildi. Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber’de uzman isim Faruk Erdem verdi.

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