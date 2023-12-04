04 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Enflasyon rakamları açıklandı! Referans rakam için gözler asgari ücrete çevrildi

Enflasyon rakamları açıklandı! Referans rakam için gözler asgari ücrete çevrildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.12.2023 10:55
Kasım ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu. Bu verilere göre temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 olarak gerçekleşti. Gözler referans rakam olarak asgari ücrete çevrildi. Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber’de uzman isim Faruk Erdem verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Memur-memur emeklisi ve emekli zammı belli oldu!
Memur-memur emeklisi ve emekli zammı belli oldu!
Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı!
Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı!
Konut fiyatlarını düşürecek yeni hamle
Konut fiyatlarını düşürecek yeni hamle
İstanbul’dan uçaklar rekora havalandı!
İstanbul'dan uçaklar rekora havalandı!
Asgari ücret için geri sayım başladı!
Asgari ücret için geri sayım başladı!
Başkan Erdoğan’dan ’tek zam’ mesajı
Başkan Erdoğan'dan 'tek zam' mesajı
Bu hafta, hangi yatırım araçları kazandırdı?
Bu hafta, hangi yatırım araçları kazandırdı?
Gıdada fahiş fiyatla mücadele
Gıdada fahiş fiyatla mücadele
Dış ticarette rekor geldi! Bakan Bolat duyurdu
Dış ticarette rekor geldi! Bakan Bolat duyurdu
2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Fahiş fiyatla mücadelede kararlıyız
"Fahiş fiyatla mücadelede kararlıyız"
Daha Fazla Video Göster