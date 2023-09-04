04 Eylül 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Enflasyon rakamları açıklandı! Emekli aylıkları kaç para olacak?
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ağustos ayında TÜFE yüzde 9,09 arttı. İki ve altı aylık enflasyon tahminlerine göre olası emekli aylıklarını Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem aktardı.
2 AYLIK VE 6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNLERİNE GÖRE EMEKLİ AYLIKLARI
MEVCUT MAAŞ: 7.500,00
% 19.44 ZAMLI MAAŞ: 8.958,00
% 31.92 ZAMLI MAAŞ: 9.894,00
% 35.25 ZAMLI MAAŞ: 10.143,75
MEVCUT MAAŞ: 7.600,00
% 19.44 ZAMLI MAAŞ: 9.077,44
% 31.92 ZAMLI MAAŞ: 10.025,92
% 35.25 ZAMLI MAAŞ: 10.279,00
MEVCUT MAAŞ: 7.700,00
% 19.44 ZAMLI MAAŞ: 9.196,88
% 31.92 ZAMLI MAAŞ: 10.157,84
% 35.25 ZAMLI MAAŞ: 10.414,25
MEVCUT MAAŞ: 7.800,00
% 19.44 ZAMLI MAAŞ: 9.316,32
% 31.92 ZAMLI MAAŞ: 10.289,76
% 35.25 ZAMLI MAAŞ: 10.549,50