Enflasyon rakamları açıklandı! Emekli aylıkları kaç para olacak?

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ağustos ayında TÜFE yüzde 9,09 arttı. İki ve altı aylık enflasyon tahminlerine göre olası emekli aylıklarını Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem aktardı.

2 AYLIK VE 6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNLERİNE GÖRE EMEKLİ AYLIKLARI

MEVCUT MAAŞ: 7.500,00

% 19.44 ZAMLI MAAŞ: 8.958,00

% 31.92 ZAMLI MAAŞ: 9.894,00

% 35.25 ZAMLI MAAŞ: 10.143,75

MEVCUT MAAŞ: 7.600,00

% 19.44 ZAMLI MAAŞ: 9.077,44

% 31.92 ZAMLI MAAŞ: 10.025,92

% 35.25 ZAMLI MAAŞ: 10.279,00

MEVCUT MAAŞ: 7.700,00

% 19.44 ZAMLI MAAŞ: 9.196,88

% 31.92 ZAMLI MAAŞ: 10.157,84

% 35.25 ZAMLI MAAŞ: 10.414,25

MEVCUT MAAŞ: 7.800,00

% 19.44 ZAMLI MAAŞ: 9.316,32

% 31.92 ZAMLI MAAŞ: 10.289,76

% 35.25 ZAMLI MAAŞ: 10.549,50