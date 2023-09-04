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Enflasyon rakamları açıklandı! Emekli aylıkları kaç para olacak?

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Giriş: 04.09.2023 14:42
Güncelleme:04.09.2023 14:43
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ağustos ayında TÜFE yüzde 9,09 arttı. İki ve altı aylık enflasyon tahminlerine göre olası emekli aylıklarını Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem aktardı.

2 AYLIK VE 6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNLERİNE GÖRE EMEKLİ AYLIKLARI

MEVCUT MAAŞ: 7.500,00

% 19.44 ZAMLI MAAŞ: 8.958,00

% 31.92 ZAMLI MAAŞ: 9.894,00

% 35.25 ZAMLI MAAŞ: 10.143,75

MEVCUT MAAŞ: 7.600,00

% 19.44 ZAMLI MAAŞ: 9.077,44

% 31.92 ZAMLI MAAŞ: 10.025,92

% 35.25 ZAMLI MAAŞ: 10.279,00

MEVCUT MAAŞ: 7.700,00

% 19.44 ZAMLI MAAŞ: 9.196,88

% 31.92 ZAMLI MAAŞ: 10.157,84

% 35.25 ZAMLI MAAŞ: 10.414,25

MEVCUT MAAŞ: 7.800,00

% 19.44 ZAMLI MAAŞ: 9.316,32

% 31.92 ZAMLI MAAŞ: 10.289,76

% 35.25 ZAMLI MAAŞ: 10.549,50

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