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Enflasyon haziran ayında yüzde 17,53 oldu! Emeklilerin zam oranı belli oldu

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Giriş: 05.07.2021 13:29
Tüketici fiyatları haziran ayında yüzde 1, 94 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 17,53 seviyesinde gerçekleşti. Emeklilerin ve memurların merakla beklediği zam oranları da belli oldu. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 8, 45 zam alacak. Memur ve memur emeklileri de yüzde 3 zamma ek olarak yüzde 5, 45 enflasyon farkı alacak.
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