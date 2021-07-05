05 Temmuz 2021, Pazartesi
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Enflasyon haziran ayında yüzde 17,53 oldu! Emeklilerin zam oranı belli oldu
Tüketici fiyatları haziran ayında yüzde 1, 94 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 17,53 seviyesinde gerçekleşti. Emeklilerin ve memurların merakla beklediği zam oranları da belli oldu. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 8, 45 zam alacak. Memur ve memur emeklileri de yüzde 3 zamma ek olarak yüzde 5, 45 enflasyon farkı alacak.