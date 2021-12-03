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Enflasyon farkı maaşlara nasıl yansıyacak? Enflasyon farkı nasıl hesaplanıyor?

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Giriş: 03.12.2021 11:18
Güncelleme:03.12.2021 14:11
Son dakika haberine göre… Enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık yüzde 21,31 oldu. Memur ve memur emeklisi yüzde 5 + 7,48 enflasyon farkı zam alacak. Peki enflasyon farkı maaşlara nasıl yanşayacak? Detayları A Para muhabiri Rıfat Fırat canlı yayında aktardı.
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