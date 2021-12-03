03 Aralık 2021, Cuma
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Enflasyon farkı maaşlara nasıl yansıyacak? Enflasyon farkı nasıl hesaplanıyor?
Son dakika haberine göre… Enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık yüzde 21,31 oldu. Memur ve memur emeklisi yüzde 5 + 7,48 enflasyon farkı zam alacak. Peki enflasyon farkı maaşlara nasıl yanşayacak? Detayları A Para muhabiri Rıfat Fırat canlı yayında aktardı.